‘गाली-गलौज करना कूल है?’, शेखर सुमन ने स्टैंडअप कॉमेडियन्स की लगा दी क्लास

कॉमेडी रियलिटी शोज को जज कर चुके शेखर सुमन ने 'ई-टाइम्स' से बात करते हुए पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले कलाकारों के पास नए विचार होते थे। लोग जिंदगी के छोटे-छोटे पलों से हास्य निकालते थे। उनकी बातों में चुटीलापन होता था, लेकिन मर्यादा भी बनी रहती थी। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कई लोग सिर्फ वायरल होने के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।