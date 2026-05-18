युजवेंद्र चहल संग रिश्ते और उन्हें अनफॉलो करने पर आरजे महविश ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने मुश्किल समय में उनका साथ दिया

Yuzvendra Chahal RJ Mahvash relationship: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को लेकर आरजे महविश ने बड़ा बयान दिया है। क्रिकेटर संग पिछले काफी समय से अपनी कथित रिलेशनशिप और फिर अचानक ब्रेकअप की खबरों को लेकर वह सुर्खियों में बनी हुई थी। खासकर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के अलग होने के बाद से ही इन दोनों का नाम लगातार जोड़ा जा रहा था। हाल ही में जब फैंस ने देखा कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, तो सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गईं। अब महीनों के इंतजार के बाद, आरजे महविश ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अनफॉलो करने की असली वजह बताई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उनका युजवेंद्र चहल से रिश्ता क्या है?