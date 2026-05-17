दिव्या दत्ता की ‘चिरैया’ ने उठाया बड़ा सवाल, लेकिन कहानी अब भी वहीं ‘1957’ में अटकी है

मगर सशक्त कहानी, किरदार और औरतों से जुड़े मुद्दों पर बात कर रही दिव्या दत्ता की इस सीरीज ने दर्शकों को एक बार फिर दशकों से चले आ रहे उस परिदृश्य में खड़ा कर दिया, जहां दो बेटे हैं, जिनमें जमीन-आसमान का अंतर है। विनय जो संवेदनशील है, जिम्मेदार है, अपनी पत्नी, मां या यूं कहें कि हर औरत की इज्जत करना जानता है। वहीं, दूसरा बेटा अरुण, जो शादी और रिश्तों को अधिकार की तरह देखता है। जिसका मानना है कि शादी का मतलब है अधिकार, बिना शर्त और बिना सहमति के। 'चिरैया' की कहानी वैवाहिक हिंसा, सहमति और पितृसत्तात्मक सोच जैसे गहन मुद्दों को सामने लाती है। इसकी कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या बच्चों की परवरिश और घर का माहौल उनके व्यक्तित्व को तय करता है?