पुरुषों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है दिव्या दत्ता की सीरीज ‘चिरैया’? पर्दे पर मैरिटल रेप की शिकार हुई एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Prasanna Bisht On Chiraiya Propanganda Controversy: हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'चिरैया' इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीरीज में शादीशुदा रिश्तों में सहमति और महिलाओं की गरिमा जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाया गया है। जहां एक तरफ कई दर्शक इस कहानी को साहसिक और जरूरी कोशिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे ‘एंटी-मेन प्रोपेगेंडा’ यानी पुरुषों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कहकर आलोचना भी शुरू कर दी है। अब इस विवाद पर सीरीज में अहम भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री प्रसन्ना बिष्ट ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।