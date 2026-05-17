क्रिकेटर तिलक वर्मा को डेट कर रही हैं पुष्पा एक्ट्रेस श्रीलीला? सूर्यकुमार यादव का उन्हें चिढ़ाते हुए वीडियो वायरल

तिलक और श्रीलीला दोनों ही युवाओं के बीच काफी फेमस हैं, इसलिए फैंस उनकी हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पर पैनी नजर रख रहे हैं। हाल ही में ऐसी भी खबरें आईं कि इन अफवाहों के बीच दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मुझे नहीं लगता कि वे डेटिंग कर रहे हैं।" दूसरे ने कमेंट किया, "इस तर्क से, प्रतिभा रांटा एमआई बनाम पीबीकेएस मैच देखने आई थीं। तो क्या वह श्रेयस अय्यर को डेट कर रही हैं?? कुछ भी! मैच देखने कोई भी आ सकता है। सोनल चौहान भी आती थीं और लोग उन्हें भी श्रेयस अय्यर से जोड़ रहे थे।