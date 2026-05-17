‘आशा भोसले ने पोते को बताया था अपना बॉयफ्रेंड’ दादी की मौत के बाद चिंटू भोसले ने बताया कारण

एक और यादगार पल शेयर करते हुए चिंटू ने बताया कि भले ही दादी ने 83 साल संगीत की दुनिया पर राज किया, लेकिन मंच पर जाने से पहले वह भी आम कलाकारों की तरह नर्वस होती थीं। चिंटू ने याद किया, "हम दोनों बैकस्टेज खड़े थे और उनके नाम की घोषणा होने वाली थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने डरकर पूछा- 'दादी क्या हुआ? सब ठीक है ना?' इस पर उन्होंने मुझे घूरकर देखा और कहा- 'क्या मतलब सब ठीक है? मैं बस नर्वस हो रही हूं।' मुझे तब अहसास हुआ कि इतने बड़े मुकाम पर होने के बाद भी वह मंच को कितना सम्मान देती थीं। हालांकि, जैसे ही वह स्टेज पर गईं, उनकी सारी घबराहट गायब हो गई और उन्होंने अपने प्रदर्शन से जादू बिखेर दिया।"