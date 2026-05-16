“मुझे लगा पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जा रहा है” Dhurandhar 2 की ‘वाश्मा बट’ दुकान रियल में मौजूद, वीडियो वायरल

बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी और साल की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर बन गई। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की। खबरों के मुताबिक ये फिल्म 4 जून 2026 को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। दरअसल, लेह की इस छोटी-सी चाय की दुकान ने 'धुरंधर' की वजह से जो शोहरत पाई वो बताती है कि फिल्में कभी-कभी असल जिंदगी की जगहों को भी सुपरस्टार बना देती हैं।