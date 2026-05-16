पहले जोर से चिल्लाए, फिर रोने लगे रवि मोहन, बोले- मैं अपने बच्चों के लिए जीता था, आरती रवि के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

Ravi Mohan Personal Life Controversy: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता रवि मोहन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पत्नी आरती रवि से तलाक की खबरों और सिंगर केनिशा फ्रांसिस के साथ रिश्ते को लेकर लगातार चल रही चर्चाओं के बीच अब अभिनेता ने पहली बार खुलकर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि मोहन कई बार भावुक हो गए। कभी उनकी आवाज ऊंची हुई तो कभी वह कैमरों के सामने रोते नजर आए।