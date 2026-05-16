16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

करोड़ों की संपत्ति के बावजूद किराए के घर में रह रहे रवि मोहन, भावुक होकर बोले- निजी जिंदगी में मुझे सिर्फ दर्द मिला

Ravi Mohan Emotional On Personal Life: अभिनेता रवि मोहन ने अपनी निजी जिंदी को लेकर पहली बार मीडिया से खुलकर बात की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 16, 2026

Ravi Mohan Emotional On Personal Life

Ravi Mohan Emotional On Personal Life (सोर्स- एक्स)

Ravi Mohan Emotional On Personal Life: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता रवि मोहन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से पत्नी आरती रवि से रिश्तों में चल रही खटास और सिंगर केनिशा फ्रांसिस के साथ जुड़ते नाम के बीच अब अभिनेता ने पहली बार खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रवि मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

भावुक नजर आए रवि मोहन (Ravi Mohan Emotional On Personal Life)

मीडिया के सामने आए रवि मोहन बेहद भावुक नजर आए। कई मौकों पर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कई ऐसे खुलासे किए, जिसने हर किसी को चौंका दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता ने कहा कि पिछले कई सालों से वो लगातार मानसिक तनाव में जी रहे थे। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार और बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित थे, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला।

रवि मोहन ने निजी जिंदगी पर तोड़ी चुप्पी

रवि मोहन ने कहा, 'मैं अपने बच्चों के लिए जीता था। अगर थोड़ा भी प्यार मिला होता तो क्या मैं घर छोड़कर आता? मैंने जिंदगी में सबकुछ दे दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दर्द मिला।'

अभिनेता ने ये भी दावा किया कि उन्हें अब अपने ही बच्चों से मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के आसपास ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वह खुद को उनसे दूर महसूस करने लगे। रवि के मुताबिक, परिवार के भीतर लगातार तनाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें घर छोड़ना पड़ा।

रवि मोहन ने गंभीर आरोप लगाए

इस दौरान रवि मोहन ने बिना किसी का नाम लिए एक अभिनेत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, '3 अक्षरों वाली इडली एक्ट्रेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।' अभिनेता ने आगे कहा, 'उन्होंने कई परिवारों को तोड़ा है. मैं सबकुछ बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं कहना चाहता।' हालांकि रवि ने किसी का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया।

केनीशा फ्रांसिस पर भी दी प्रतिक्रिया

सिंगर केनीशा फ्रांसिस को लेकर चल रही अफवाहों पर भी रवि मोहन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि मुश्किल वक्त में केनिशा ने उनका साथ दिया और उन्हें समझने की कोशिश की। अभिनेता के मुताबिक जब वह पूरी तरह टूट चुके थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें संभाला। हालांकि अब उनके और केनिशा के रिश्तों को लेकर भी तरह-तरह की बातें की जा रही हैं।

रवि मोहन ने अपनी शादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे मजबूर करके शादी कराई गई. मैं किसी की जिंदगी से खेलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।' अभिनेता के इस बयान ने फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे हैं।

आर्थिक स्थिति पर भी छलका दर्द

इतना ही नहीं, अभिनेता ने आर्थिक स्थिति को लेकर भी दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि लोग करोड़ों की संपत्ति की बातें करते हैं, लेकिन आज वह किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। रवि ने दावा किया कि उनके नाम पर खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं था और वह अपनी कमाई भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाते थे।

प्रेस मीट के आखिर में रवि मोहन ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती, तब तक वह फिल्मों से दूरी बनाए रखेंगे। अभिनेता ने कहा कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता खुद को मानसिक रूप से संभालना और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना है।

ये भी पढ़ें

बीमार पत्नी के लिए अभिनेता ने लगाई सीएम विजय से मदद की गुहार, हाथ जोड़कर बोले- मुश्किल में अकेले लड़ रहे
टॉलीवुड
Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 May 2026 02:44 pm

Published on:

16 May 2026 02:32 pm

Hindi News / Entertainment / करोड़ों की संपत्ति के बावजूद किराए के घर में रह रहे रवि मोहन, भावुक होकर बोले- निजी जिंदगी में मुझे सिर्फ दर्द मिला

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पहले जोर से चिल्लाए, फिर रोने लगे रवि मोहन, बोले- मैं अपने बच्चों के लिए जीता था, आरती रवि के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

Ravi Mohan Personal Life Controversy
मनोरंजन

‘रामायण’ के आर्य सुमंत की संघर्षभरी कहानी, रोटी के लिए कभी की चौकीदारी तो कभी खींची ट्रॉली

Chandrashekhar Vaidh Struggle Story
मनोरंजन

कान्स 2026 में जॉर्डन फर्स्टमैन ने डिएगो कैल्वा संग किया ‘लिपलॉक’, वीडियो वायरल

कान्स 2026 में जॉर्डन फर्स्टमैन ने डिएगो कैल्वा संग किया 'लिपलॉक', वीडियो वायरल
हॉलीवुड

रवि मोहन की निजी जिंदगी में आया भूचाल! ब्रेकअप की खबरों के बीच पूर्व पत्नी आरती रवि ने अब कसा तंज

Ravi Mohan Ex Wife Aarti Ravi Cryptic Post
टॉलीवुड

99 से 999 रुपये तक पहुंचा प्रोडक्ट, ट्रोलिंग झेलने के बाद भी Neha Marda ने खड़ा किया 14 करोड़ का बिजनेस

Neha Marda
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.