करोड़ों की संपत्ति के बावजूद किराए के घर में रह रहे रवि मोहन, भावुक होकर बोले- निजी जिंदगी में मुझे सिर्फ दर्द मिला

इस दौरान रवि मोहन ने बिना किसी का नाम लिए एक अभिनेत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, '3 अक्षरों वाली इडली एक्ट्रेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।' अभिनेता ने आगे कहा, 'उन्होंने कई परिवारों को तोड़ा है. मैं सबकुछ बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं कहना चाहता।' हालांकि रवि ने किसी का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया।