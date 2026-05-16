कान्स 2026 में जॉर्डन फर्स्टमैन ने डिएगो कैल्वा संग किया ‘लिपलॉक’, वीडियो वायरल

फिल्म "क्लब किड" को कान्स में कैमरा डी ओर और क्वीर पाम जैसे अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रही हैं। तो एक यूजर ने लिखा कि डिएगो बेहद खुश और उत्साहित लग रहे थे, जैसे वो इस पूरे पल को जी रहे हों। तो वहीं, जॉर्डन फर्स्टमैन पहले से ही खुले तौर पर अपनी पहचान के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन डिएगो कैल्वा ने अभी तक इस विषय पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, जिसके चलते ऑनलाइन कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं।