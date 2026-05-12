‘मेरी दोस्त ने मशहूर आदमी के साथ सोने को कहा’, हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने बताया खौफनाक अनुभव

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment: हॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे कई ऐसे दर्दनाक सच भी छिपे होते हैं जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हों। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने हाल ही में अपनी जिंदगी के ऐसे ही कड़वे अनुभवों को साझा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बचपन से कैमरे और शोहरत के बीच पली-बढ़ीं हेडन ने खुलासा किया कि करियर के शुरुआती दौर में उन्हें एक ऐसे भयावह अनुभव से गुजरना पड़ा जिसे याद कर आज भी वह भावुक हो जाती हैं।