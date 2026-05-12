12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

‘मेरी दोस्त ने मशहूर आदमी के साथ सोने को कहा’, हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने बताया खौफनाक अनुभव

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment: हॉलीवुड अभिेनेत्री हेडन पैनेटियर ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें उनकी दोस्त ने बिना बताए किसी मशहूर शख्स के साथ सुलाने की कोशिश की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 12, 2026

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment (सोर्स- एक्स)

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment: हॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे कई ऐसे दर्दनाक सच भी छिपे होते हैं जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हों। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने हाल ही में अपनी जिंदगी के ऐसे ही कड़वे अनुभवों को साझा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बचपन से कैमरे और शोहरत के बीच पली-बढ़ीं हेडन ने खुलासा किया कि करियर के शुरुआती दौर में उन्हें एक ऐसे भयावह अनुभव से गुजरना पड़ा जिसे याद कर आज भी वह भावुक हो जाती हैं।

हेडन ने बताया खौफनाक अनुभव (Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment)

36 वर्षीय अभिनेत्री ने पॉडकास्ट होस्ट जय शेट्टी के शो में बातचीत के दौरान अपनी आने वाली किताब ‘दिस इस मी’ से जुड़े कई चौंकाने वाले किस्से साझा किए। इसी बातचीत में उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब जिस महिला दोस्त पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, उसी ने उन्हें बेहद असहज और खतरनाक स्थिति में डाल दिया।

हेडन ने बताया जिंदगी का कड़वा अनुभव

हेडन ने बताया कि उस वक्त वह महज 18 साल की थीं। उम्र भले ही कानूनी तौर पर बालिग होने की थी, लेकिन मानसिक रूप से वो इतनी परिपक्व नहीं थीं कि आसपास हो रही हर चीज को पूरी तरह समझ पातीं। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें लगता था कि वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि कई चीजें उनकी समझ से बाहर थीं।

मशहूर आदमी के साथ फंस गईं हेडन

अभिनेत्री ने बताया कि एक दिन उन्हें एक बोट पार्टी में ले जाया गया। वहां सबकुछ सामान्य लग रहा था क्योंकि उनके साथ वह महिला मौजूद थी जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती थीं। लेकिन कुछ देर बाद हालात अचानक बदल गए। हेडन के मुताबिक, उन्हें नीचे एक छोटे कमरे में ले जाया गया जहां एक बेहद मशहूर और उम्रदराज शख्स मौजूद था। अभिनेत्री का दावा है कि उस महिला ने उन्हें जबरन उस व्यक्ति के पास बैठाने की कोशिश की।

उस पल को याद करते हुए हेडन ने कहा कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वह खतरे में हैं। समुद्र के बीच होने की वजह से वहां से निकलना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्हें समझ आ गया था कि वहां मौजूद लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। यही एहसास उनके लिए सबसे ज्यादा डराने वाला था।

भागने में कामयाब हुईं अभिनेत्री

हालांकि अभिनेत्री ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला और वहां से निकलने की कोशिश की। हेडन ने बताया कि उस समय उनके अंदर अचानक गुस्सा और हिम्मत दोनों आ गए थे। वो किसी भी कीमत पर उस स्थिति का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। किसी तरह वह कमरे से बाहर निकलीं और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की।

इस बातचीत में हेडन पैनेटियर ने सिर्फ इस घटना का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के कई दर्द भी साझा किए। उन्होंने अपनी मां के साथ खराब रिश्ते, नशे की लत, बेटी की कस्टडी खोने और मानसिक संघर्षों को लेकर भी खुलकर बात की। अभिनेत्री ने कहा कि जब कोई इंसान भरोसा तोड़ता है तो उसका दर्द लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता।

ये भी पढ़ें

बिग बॉस में ‘बाप पे जाना नहीं’ बोलने वाली डॉली बिंद्रा के चेहरे पर ये क्या हुआ? वीडियो देखते ही लोग बोले- ये क्या हाल बना लिया
मनोरंजन
Dolly Bindra

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 07:42 am

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / ‘मेरी दोस्त ने मशहूर आदमी के साथ सोने को कहा’, हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने बताया खौफनाक अनुभव

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बजट से ज्यादा कलेक्शन फिर भी ‘जॉन कार्टर’ को मिला ‘महाफ्लॉप’ का टैग, फिल्म रिलीज के बाद 1300 करोड़ का लगा फटका

World Biggest Flop Movie John Carter
हॉलीवुड

मेट गाला 2026 में मची खलबली! 14 साल की ब्लू आइवी ने तोड़ा ये पुराना नियम

beyonce daughter Blue ivy carter Met Gala 2026 Rule Break she debuted at 14
हॉलीवुड

50 लाख बजट और कमा लिए 2000 करोड़, फिल्म में काम करने वाले रातोंरात हुए ‘गायब’, हॉरर मूवी ने की पैसों की बारिश

The Blair Witch Project Horror Film
मनोरंजन

20 सेकंड के वीडियो ने बना दिया था रातोंरात स्टार, 3000 लोगों को पछाड़कर बनी थीं माइकल जैक्सन की पसंद

Who is dr yamuna sangarasivam indian dancer in michael jackson black or white video she big reveals
हॉलीवुड

ट्रंप का अल्टीमेटम: गर्भवती विधवा से की मेलानिया की तुलना! जिमी किमेल के मोनोलॉग वीडियो से अमेरिका में मचा बवाल

Donald trump ultimatum To Jimmy Kimmel comedian compared Melania pregnant widow video created uproar in America
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.