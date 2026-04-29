20 सेकंड के वीडियो ने बना दिया था रातोंरात स्टार, 3000 लोगों को पछाड़कर बनी थीं माइकल जैक्सन की पसंद

Dr. Yamuna Sangarasivam dancing with Michael Jackson: बॉक्स ऑफिस पर इस समय माइकल जैक्सन की फिल्म 'माइकल' तूफानी कमाई कर रही है। ऐसे में उनकी कई कहानियां और किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।इसमें से एक ये भी है कि जब साल 1991 में पॉप किंग माइकल जैक्सन का गाना 'ब्लैक ऑर व्हाइट' रिलीज हुआ था। उस समय उस वीडियो ने न केवल अपने संगीत, बल्कि अपने ग्लोबल कल्चरल मैसेज से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था। उस वीडियो में महज 20 सेकंड के लिए एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना नजर आई थीं, जिनका नाम है डॉ. यमुना संगारासिवम। आज सालों बाद एक बार फिर उनकी चर्चा हो रही है। आइये जानते हैं कौन है वो और कैसे 3000 लोगों को नहीं उन्हें चुना गया था...