इतिहास की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म, सिर्फ 6 लाख में बनी और बॉक्स ऑफिस पर छाप डाले 800 करोड़

Paranormal Activity Movie Box Office Collection Record: फिल्मी दुनिया में अक्सर माना जाता है कि बड़ी कमाई के लिए बड़ा बजट, बड़े सितारे और भारी-भरकम सेट जरूरी होते हैं। लेकिन कई बार छोटी फिल्में ऐसा कमाल कर देती हैं कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म की कहानी बता रहे हैं, जो बेहद मामूली बजट में बनी, लेकिन कमाई के मामले में इतिहास रच गई। आखिर ऐसी कौन सी फिल्म है, चलिए जानते हैं।