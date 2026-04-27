‘मत करना, उनका बस इतना योगदान’, ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार पर कसा तंज, सुनकर आ जाएगी हंसी

Twinkle Khanna Takes Dig At Akshay Kumar: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकीं और अब सफल लेखिका के तौर पर पहचान बना चुकीं ट्विंकल खन्ना एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। ट्विंकल अपनी हाजिरजवाबी और अलग सोच के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने पति अक्षय कुमार को लेकर ऐसा मजेदार बयान दिया है, जिसे सुनकर फैंस भी मुस्कुरा उठे। ट्विंकल खन्ना ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।