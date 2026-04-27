बॉलीवुड का गजब इत्तेफाक! एक ही तारीख को जिगरी दोस्त, विनोद खन्ना और फिरोज खान ने दुनिया को कहा अलविदा

साल 1976 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 'शंकर शंभू' जिसमें फिरोज खान और विनोद खन्ना ने साथ काम किया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। इसके बाद 1980 में फिरोज खान निर्देशित फिल्म 'कुर्बानी' में विनोद खन्ना और जीनत अमान ने मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही फिल्म में फिराज खान ने भी अहम किरदार निभाया था। दोनों की ये फिल्म भी सुपर-डुपर हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद दोनों की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों अलग हो गए थे। दरअसल, हुआ यूं कि 'कुर्बानी' के बाद फिराज खान, विनोद खन्ना को अपनी फिल्म 'जांबाज' में लेना चाहते थे। मगर तब तक विनोद खन्ना ने सन्यास ले लिया था और वो घर-बार छोड़कर सन्यासी बन गए थे। हालांकि, सालों बाद विनोद ने फिरोज खान की दयावान (1988) से बॉलीवुड में कमबैक किया था।