26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

77 साल के ‘महाभारत’ फेम अभिनेता से छिन गया काम? कंवरजीत पेंटल बोले- फॉलोअर्स नहीं इसलिए एक्टर नहीं

Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal: महाभारत फेम एक्टर कंवरजीत पेंटल ने हाल ही में फॉलोअर्स और काम की कमी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि वो एक्टर ही नहीं हैं क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स ही नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 26, 2026

Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal

Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal (सोर्स- एक्स)

Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal:बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे छिपी सच्चाई अक्सर सामने नहीं आती, लेकिन इस बार इंडस्ट्री के ही अनुभवी कलाकारों ने उस कड़वे सच से पर्दा उठाया है, जो आज कई टैलेंटेड एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सोशल मीडिया के दौर में अब एक्टिंग नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काम दिलाने का जरिया बनते जा रहे हैं और इसी ट्रेंड पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई है मनमीत सिंह और कंवरजीत पेंटल ने।

'फॉलोअर्स नहीं तो मैं एक्टर नहीं हूं' (Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal)

हाल ही में एक वीडियो के जरिए इन दोनों कलाकारों ने इंडस्ट्री के इस बदलते ट्रेंड पर तंज कसा। वीडियो में बातचीत के दौरान जब एक्टर होने पर सवाल किया गया तो जवाब मिला- 'मेरे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स नहीं हैं, इसलिए मैं एक्टर नहीं हूं।' यह व्यंग्य भले ही मजाकिया अंदाज में पेश किया गया हो, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई बेहद गंभीर है।

मनमीत सिंह ने इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि आज के दौर में एक्टिंग स्किल्स से ज्यादा सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अब कलाकारों को अपने हुनर से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ रहा है।

टैलेंट से ज्यादा 'डिजिटल पॉपुलैरिटी' का दबदबा

एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए संघर्ष, मेहनत और अभिनय क्षमता सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कास्टिंग के दौरान कई बार यह देखा जा रहा है कि कलाकार की लोकप्रियता को उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के आधार पर आंका जा रहा है।

इस ट्रेंड के कारण कई अनुभवी और प्रतिभाशाली कलाकारों के हाथ से अच्छे प्रोजेक्ट निकल जाते हैं, जबकि कम अनुभवी लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय चेहरे मौके पा जाते हैं। यही वजह है कि इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है—क्या अब अभिनय कला से ज्यादा जरूरी ‘फॉलोअर्स’ हो गए हैं?

दिग्गज कलाकार भी हो रहे प्रभावित

करीब 77 साल के कंवरजीत पेंटल, जिन्होंने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, आज इस स्थिति से जूझ रहे हैं। 'महाभारत' में ‘शिखंडी’ का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाले पेंटल का मानना है कि अब इंडस्ट्री में अनुभव की कद्र कम हो गई है।

ये भी पढ़ें

जेल में संजय दत्त को आया ‘खलनायक’ का सीक्वल बनाने का ख्याल, बोले- 4000 कैदियों ने लिखी फिल्म की कहानी
बॉलीवुड
Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns

उन्होंने फिल्मों और टीवी में दशकों तक काम किया, लेकिन आज उन्हें भी काम के लिए सोशल मीडिया की दौड़ में शामिल होना पड़ रहा है। यह स्थिति न सिर्फ उनके लिए, बल्कि कई अन्य सीनियर कलाकारों के लिए भी चुनौती बन गई है।

ये भी पढ़ें

राजनीति में आएंगी परिणीति चोपड़ा? राघव चड्ढा के बीजेपी जॉइन करते ही पुराना इंटरव्यू हुआ वायरल
मनोरंजन
Will Parineeti Chopra Join Politics

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Apr 2026 08:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 77 साल के ‘महाभारत’ फेम अभिनेता से छिन गया काम? कंवरजीत पेंटल बोले- फॉलोअर्स नहीं इसलिए एक्टर नहीं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

12 करोड़ बजट, कमा लिए 109 करोड़, 13 साल पहले इस फिल्म ने लोगों को फिर से सिखा दी ‘आशिकी’

Aashiqui 2 Anniversary
बॉलीवुड

Situationship वाले कमेंट पर जैकी भगनानी ने कान पकड़कर मांगी माफी, पत्नी रकुल प्रीत बोलीं- Gen Z बनने की जरूरत नहीं है

Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark
बॉलीवुड

गोविंदा के पतन की असली वजह आई सामने? उनके एटीट्यूड और अंधविश्वास पर को-एक्टर का तीखा बयान

Ashwin kaushal big reveals reasons behind govinda downfall career and superstition
बॉलीवुड

गाना गाने के लिए कहा तो बौखला गए सिंगर कैलाश खेर, गुस्से में बोले- क्या तेंदुलकर को बोलोगे छक्का मारे

Kailash Kher Got Angry On Singing Request
बॉलीवुड

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय की ‘भूत बंगला’ ने किया धमाका, बजट पूरा करने में चंद कदम दूर फिल्म

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 10 Akshay kumar film beat michael vs ginny weds sunny-2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.