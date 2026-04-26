77 साल के ‘महाभारत’ फेम अभिनेता से छिन गया काम? कंवरजीत पेंटल बोले- फॉलोअर्स नहीं इसलिए एक्टर नहीं

Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal:बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे छिपी सच्चाई अक्सर सामने नहीं आती, लेकिन इस बार इंडस्ट्री के ही अनुभवी कलाकारों ने उस कड़वे सच से पर्दा उठाया है, जो आज कई टैलेंटेड एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सोशल मीडिया के दौर में अब एक्टिंग नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काम दिलाने का जरिया बनते जा रहे हैं और इसी ट्रेंड पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई है मनमीत सिंह और कंवरजीत पेंटल ने।