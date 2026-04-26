26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Situationship वाले कमेंट पर जैकी भगनानी ने कान पकड़कर मांगी माफी, पत्नी रकुल प्रीत बोलीं- Gen Z बनने की जरूरत नहीं है

Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark: बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने हाल ही में पत्नी रकुल प्रीत के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक ऐसा कमेंट किया था जिसके बाद काफी बवाल हुआ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 26, 2026

Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark

Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark (सोर्स- एक्स)

Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark: बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और निर्माता-अभिनेता जैकी भगनानी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जैकी भगनानी द्वारा अपनी शादी को सिचुएशनशिप बताने वाला बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद ये शब्द ट्रेंड करने लगा।

इंटरव्यू का एक बयान बना सुर्खी (Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark)

दरअसल, दोनों ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की थी। इसी दौरान जैकी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद उनका रिश्ता सिचुएशनशिप जैसा है। उनका इशारा इस बात की ओर था कि दोनों के बीच दोस्ती और खुलापन बना हुआ है।

लेकिन इंटरव्यू का यही छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे अलग-अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया।

रकुल का मजाकिया अंदाज (Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark)

इस पूरे मामले पर रकुल प्रीत सिंह ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जैकी को चुटकी लेते हुए कहा कि 'हम मिलेनियल्स हैं, Gen Z बनने की जरूरत नहीं है।' इस दौरान जैकी उनके बगल में खड़े नजर आए और मजाक में कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। रकुल ने हंसते हुए कहा कि अब जब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्यों न इसे लेकर खुद भी थोड़ा हंसा जाए।

‘एक लाइन से बन गई हेडलाइन’

इससे पहले भी रकुल ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि एक घंटे की बातचीत में से सिर्फ एक लाइन को उठाकर हेडलाइन बना देना सही नहीं है। उनके मुताबिक, किसी भी बातचीत का पूरा संदर्भ समझना जरूरी होता है।

उन्होंने यह भी इशारा किया कि आज के दौर में कंटेंट को क्लिकबेट बनाने के लिए कई बार बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है।

शादी और रिश्ता

रकुल और जैकी ने करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 21 फरवरी 2024 को शादी की थी। Goa में हुई इस डेस्टिनेशन वेडिंग में दोनों ने सिख और सिंधी रीति-रिवाजों के अनुसार शादी रचाई थी। समारोह में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, जबकि कुछ ने इसे रिश्तों की नई परिभाषा से जोड़कर देखा।

क्या है असली संदेश?

पूरे मामले को देखें तो यह साफ है कि जैकी का बयान मजाक में दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे गंभीर रूप से लिया गया। वहीं रकुल ने इसे समझदारी और हास्य के साथ संभालते हुए यह दिखाया कि रिश्तों में आपसी समझ और संवाद कितना जरूरी होता है।

ये भी पढ़ें

जेल में संजय दत्त को आया ‘खलनायक’ का सीक्वल बनाने का ख्याल, बोले- 4000 कैदियों ने लिखी फिल्म की कहानी
बॉलीवुड
Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Apr 2026 04:20 pm

Published on:

26 Apr 2026 04:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Situationship वाले कमेंट पर जैकी भगनानी ने कान पकड़कर मांगी माफी, पत्नी रकुल प्रीत बोलीं- Gen Z बनने की जरूरत नहीं है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

12 करोड़ बजट, कमा लिए 109 करोड़, 13 साल पहले इस फिल्म ने लोगों को फिर से सिखा दी ‘आशिकी’

Aashiqui 2 Anniversary
बॉलीवुड

गोविंदा के पतन की असली वजह आई सामने? उनके एटीट्यूड और अंधविश्वास पर को-एक्टर का तीखा बयान

Ashwin kaushal big reveals reasons behind govinda downfall career and superstition
बॉलीवुड

गाना गाने के लिए कहा तो बौखला गए सिंगर कैलाश खेर, गुस्से में बोले- क्या तेंदुलकर को बोलोगे छक्का मारे

Kailash Kher Got Angry On Singing Request
बॉलीवुड

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय की ‘भूत बंगला’ ने किया धमाका, बजट पूरा करने में चंद कदम दूर फिल्म

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 10 Akshay kumar film beat michael vs ginny weds sunny-2
बॉलीवुड

केजरीवाल को झटका देने वाले राघव चड्ढा को लगा बड़ा झटका, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Raghav chadha big shock after quit aap and join bjp 1.8 million Instagram Followers Unfollow
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.