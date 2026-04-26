Situationship वाले कमेंट पर जैकी भगनानी ने कान पकड़कर मांगी माफी, पत्नी रकुल प्रीत बोलीं- Gen Z बनने की जरूरत नहीं है

Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark (सोर्स- एक्स)
Jackky Bhagnani Apologies On Situationship Remark: बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और निर्माता-अभिनेता जैकी भगनानी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जैकी भगनानी द्वारा अपनी शादी को सिचुएशनशिप बताने वाला बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद ये शब्द ट्रेंड करने लगा।
दरअसल, दोनों ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की थी। इसी दौरान जैकी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद उनका रिश्ता सिचुएशनशिप जैसा है। उनका इशारा इस बात की ओर था कि दोनों के बीच दोस्ती और खुलापन बना हुआ है।
लेकिन इंटरव्यू का यही छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे अलग-अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया।
इस पूरे मामले पर रकुल प्रीत सिंह ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जैकी को चुटकी लेते हुए कहा कि 'हम मिलेनियल्स हैं, Gen Z बनने की जरूरत नहीं है।' इस दौरान जैकी उनके बगल में खड़े नजर आए और मजाक में कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। रकुल ने हंसते हुए कहा कि अब जब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्यों न इसे लेकर खुद भी थोड़ा हंसा जाए।
इससे पहले भी रकुल ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि एक घंटे की बातचीत में से सिर्फ एक लाइन को उठाकर हेडलाइन बना देना सही नहीं है। उनके मुताबिक, किसी भी बातचीत का पूरा संदर्भ समझना जरूरी होता है।
उन्होंने यह भी इशारा किया कि आज के दौर में कंटेंट को क्लिकबेट बनाने के लिए कई बार बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है।
शादी और रिश्ता
रकुल और जैकी ने करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 21 फरवरी 2024 को शादी की थी। Goa में हुई इस डेस्टिनेशन वेडिंग में दोनों ने सिख और सिंधी रीति-रिवाजों के अनुसार शादी रचाई थी। समारोह में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, जबकि कुछ ने इसे रिश्तों की नई परिभाषा से जोड़कर देखा।
क्या है असली संदेश?
पूरे मामले को देखें तो यह साफ है कि जैकी का बयान मजाक में दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे गंभीर रूप से लिया गया। वहीं रकुल ने इसे समझदारी और हास्य के साथ संभालते हुए यह दिखाया कि रिश्तों में आपसी समझ और संवाद कितना जरूरी होता है।
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