Situationship वाले कमेंट पर जैकी भगनानी ने कान पकड़कर मांगी माफी, पत्नी रकुल प्रीत बोलीं- Gen Z बनने की जरूरत नहीं है

इस पूरे मामले पर रकुल प्रीत सिंह ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जैकी को चुटकी लेते हुए कहा कि 'हम मिलेनियल्स हैं, Gen Z बनने की जरूरत नहीं है।' इस दौरान जैकी उनके बगल में खड़े नजर आए और मजाक में कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। रकुल ने हंसते हुए कहा कि अब जब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्यों न इसे लेकर खुद भी थोड़ा हंसा जाए।