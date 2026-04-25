25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल में संजय दत्त को आया ‘खलनायक’ का सीक्वल बनाने का ख्याल, बोले- 4000 कैदियों ने लिखी फिल्म की कहानी

Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने हाल ही में बताया है कि उन्हें फिल्म 'खलनायक' का सीक्वल बनाने का आइडिया जेल में सजा काटते हुए आया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 25, 2026

Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns

Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns (सोर्स- एक्स)

Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns: बॉलीवुड के ‘खलनायक’ के नाम से मशहूर अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार को बड़े पर्दे पर वापस लाने जा रहे हैं। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल ‘खलनायक रिटर्न्स’ की घोषणा के साथ ही फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी कहानी है, जिसका जन्म किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि जेल की चारदीवारी के भीतर हुआ।

जेल में शुरू हुई नई कहानी की सोच (Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns)

संजय दत्त ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान खुलासा किया कि ‘खलनायक रिटर्न्स’ का आइडिया उन्हें उस समय आया, जब वो जेल में सजा काट रहे थे। 1993 मुंबई बम धमाकों से जुड़े मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी।

उन्होंने बताया कि जेल में रहते हुए उन्होंने अपने साथ मौजूद कैदियों से पूछा कि क्या वो ‘खलनायक’ का सीक्वल देखना चाहेंगे। हैरानी की बात यह रही कि हजारों कैदियों ने इसमें रुचि दिखाई। इसके बाद उन्होंने सभी से फिल्म की कहानी पर अपने-अपने विचार लिखने को कहा।

4000 पन्नों में छिपी फिल्म की कहानी (Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns)

संजय दत्त ने बताया कि करीब 4000 कैदियों ने एक-एक पन्ने पर अपनी कल्पना के अनुसार कहानी लिखी। इन सभी आइडियाज को पढ़ने में उन्हें काफी समय लगा, लेकिन इसी प्रक्रिया से फिल्म की बुनियाद तैयार हुई।

जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ये पूरा मटेरियल मशहूर निर्देशक सुभाष घई को दिखाया। सुभाष घई, जिन्होंने 1993 में ‘खलनायक’ का निर्देशन किया था, उन्होंने भी इस ख्याल को पसंद किया और इसे आगे बढ़ाने की सहमति दी।

सुभाष घई का मिला समर्थन (Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns)

सुभाष घई ने इस प्रोजेक्ट को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह संजय दत्त की दिली इच्छा और जुनून का परिणाम है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह फिल्म पहले पार्ट से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह इस फिल्म के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं।

पहली फिल्म ने बनाया था इतिहास

1993 में रिलीज हुई ‘खलनायक’ उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और राखी गुलजार जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। इसके गाने और डायलॉग आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

आने वाली फिल्मों में व्यस्त हैं संजय दत्त

वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय दत्त हाल ही में अपनी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने अपने एसपी चौधरी असलम को दोहराया। इसके अलावा वो आने वाले समय में ‘KD: द डेविल’, ‘राजा शिवाजी’ और ‘आखिरी सवाल’ जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे।

‘खलनायक रिटर्न्स’ की घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि संजय दत्त अपने करियर के सबसे चर्चित किरदार को नए अंदाज में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ये भी पढ़ें

‘राघव चड्ढा जैसा धोखेबाज कभी नहीं देखा’, AAP छोड़ BJP का दामन थामने पर ध्रुव राठी ने सुनाई खरी-खोटी, बोले- सारी इज्जत गवा दी
मनोरंजन
Dhruv Rathee Lashes On Raghav Chadha

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Apr 2026 04:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल में संजय दत्त को आया ‘खलनायक’ का सीक्वल बनाने का ख्याल, बोले- 4000 कैदियों ने लिखी फिल्म की कहानी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी को अश्लील मैसेज भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार, मांगी थीं प्राइवेट फोटोज

Akshay Kumar Daughter Harassment Case
बॉलीवुड

राघव के BJP जॉइन करने के बीच परिणीति का वायरल हुआ पुराना बयान, शादी पर कही थी बड़ी बात

Parineeti chopra old video viral never marry a politician raghav chadha quit AAP and joins bjp
बॉलीवुड

राघव चड्ढा के AAP से इस्तीफे के बीच पुराना पोस्ट आया सामने, जब बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर कसा था तंज

Raghav Chadha Hema Malini Comment
मनोरंजन

‘मैं दाउद इब्राहिम को जॉइन कर रहा हूं’, प्रकाश राज ने राघव चड्ढा के आप छोड़ने करने पर तसा तंज

Prakash Raj Takes Dig At Raghav Chadha
बॉलीवुड

वो एक गाना जिसने बदल दी अरिजीत सिंह की किस्मत, रोमांटिक ही नहीं, मस्ती भरे गानों के भी हैं बादशाह

Arijit Singh Birthday
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.