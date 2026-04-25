जेल में संजय दत्त को आया ‘खलनायक’ का सीक्वल बनाने का ख्याल, बोले- 4000 कैदियों ने लिखी फिल्म की कहानी

Sanjay Dutt On Khal Nayak Returns: बॉलीवुड के ‘खलनायक’ के नाम से मशहूर अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार को बड़े पर्दे पर वापस लाने जा रहे हैं। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल ‘खलनायक रिटर्न्स’ की घोषणा के साथ ही फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी कहानी है, जिसका जन्म किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि जेल की चारदीवारी के भीतर हुआ।