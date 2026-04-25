‘राघव चड्ढा जैसा धोखेबाज कभी नहीं देखा’, AAP छोड़ BJP का दामन थामने पर ध्रुव राठी ने सुनाई खरी-खोटी, बोले- सारी इज्जत गवा दी

Dhruv Rathee Lashes On Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के सासंद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। राघव ने शुक्रवार को एलान किया कि वो ना ही सिर्फ आप से इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को भी अपना रहे हैं। इसी के बाद से ही नेताओं और कई हस्तियों के रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल हैं जिन्होंने राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला है। ध्रुव राठी ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।