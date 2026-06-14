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महाराष्ट्र सरकार ने FIR के बाद प्रणीत मोरे के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, सभी वीडियोज की जांच करने का दिया आदेश

Maharashtra Government On Pranit More Controversy: महाराष्ट्र सरकार ने प्रणीत मोरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सभी वीडियोज की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 14, 2026

Pranit More Controversy

Pranit More Controversy (सोर्स-ॅ@rj_pranit)

Pranit More Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे विवाद सामने आए हैं, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। अब इसी कड़ी में कॉमेडियन प्रणित मोरे का नाम सुर्खियों में है। एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सीधे महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गया और अब उनके सभी वीडियो कंटेंट की जांच कराने का आदेश दे दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स तेजी से वायरल हुए, जिनमें मंच पर हुई बातचीत को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। इन वीडियो में मौजूद कुछ टिप्पणियों को लेकर दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि मनोरंजन के नाम पर मर्यादा की सीमाएं पार की गई हैं। देखते ही देखते यह मामला इंटरनेट से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया।

एक वीडियो ने बदल दी पूरी तस्वीर

प्रणित मोरे के शो से सामने आए वीडियो में कुछ ऐसे बयान सुनाई दिए जिन पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या कॉमेडी के नाम पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित है। कई संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी।

विवाद बढ़ने के साथ ही साइबर सेल तक शिकायतें पहुंचीं। इसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। अब केवल वायरल वीडियो ही नहीं, बल्कि कॉमेडियन के अन्य शो, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन उपलब्ध कंटेंट की भी जांच की जाएगी।

सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

महाराष्ट्र गृह विभाग का मानना है कि अगर किसी कंटेंट को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, तो पूरे मामले की व्यापक जांच जरूरी है। इसी वजह से साइबर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपलब्ध सभी वीडियो रिकॉर्डिंग, वायरल क्लिप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सामग्री की समीक्षा करें।

माफी मांगकर क्या बोले प्रणित मोरे?

विवाद बढ़ने के बाद प्रणित मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका दुख है। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक कदम बताया, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि केवल माफी पर्याप्त नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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Updated on:

14 Jun 2026 12:56 pm

Published on:

14 Jun 2026 12:54 pm

Hindi News / Entertainment / महाराष्ट्र सरकार ने FIR के बाद प्रणीत मोरे के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, सभी वीडियोज की जांच करने का दिया आदेश

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