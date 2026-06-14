महाराष्ट्र सरकार ने FIR के बाद प्रणीत मोरे के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, सभी वीडियोज की जांच करने का दिया आदेश

Pranit More Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे विवाद सामने आए हैं, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। अब इसी कड़ी में कॉमेडियन प्रणित मोरे का नाम सुर्खियों में है। एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सीधे महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गया और अब उनके सभी वीडियो कंटेंट की जांच कराने का आदेश दे दिया गया है।