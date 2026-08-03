‘साउथ इंडियन एक्टर्स माइथोलॉजी को बेहतर समझते हैं’, Ramayana ट्रेलर पर रामानंद सागर के पोते का रिएक्शन वायरल

'द क्लाइमेक्स इंडिया' को दिए इंटरव्यू में शिव सागर ने कहा कि ट्रेलर पहले रिलीज हुए टीजर से काफी बेहतर है। उन्होंने खास तौर पर यश और साई पल्लवी की तारीफ करते हुए कहा कि साउथ स्टार्स भारतीय पौराणिक कथाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि बचपन से इन स्टार ने अपने परिवार से ऐसी कहानियां सुनी हैं, इसलिए वे इन किरदारों के भाव और संस्कृति को गहराई से समझते हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि यश और साई पल्लवी अपने किरदारों में सहज नजर आते हैं।