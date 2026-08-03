‘प्यार रातों-रात नहीं होता’ रिलेशनशिप पर राघव जुयाल की फिलॉसफी सुन फैंस ने जोड़ा शहनाज गिल से कनेक्शन

इंटरव्यू में राघव जुयाल ने बताया कि किसी भी रिश्ते में दोनों लोगों को एक-दूसरे को समय देना चाहिए। उनके मुताबिक, अगर 2 लोग साथ में आगे नहीं बढ़ रहे और एक-दूसरे को समझने का धैर्य नहीं रखते, तो प्यार का असली मतलब अधूरा रह जाता है। इसके आगे राघव ने कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक-दूसरे को आगे बढ़ने की आजादी देना, खुद पर काम करना और रिश्ते के साथ खुद को भी बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान को खुद के बारे में भी तब पता चलता है, जब वह किसी से प्यार करता है।