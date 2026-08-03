‘पॉटी वाली कॉफी’ पी गए अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी, कोपी लुवाक का वीडियो हुआ वायरल

Ayushmaan Sethi: अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बेटे आयुष्मान सेठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने अपनी पार्टनर समीक्षा शेट्टी के साथ दुनिया की सबसे चर्चित और महंगी कॉफी में से एक कोपी लुवाक (Kopi Luwak) को ट्राई किया। इस कॉफी को बनाने का अनोखा तरीका जानकर इंटरनेट पर लोग हैरान हैं, क्योंकि इसके बीन्स एशियन पाम सिवेट नामक जानवर के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद तैयार किए जाते हैं।