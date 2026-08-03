3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Lock Upp में आकांक्षा चौधरी के हैरेसमेंट वाले दावे पर बंदगी कालरा का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘मैं जानती हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगी’

Akanksha Harassment Claim: लॉक अप 2 की एक्स कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी के उत्पीड़न संबंधी दावे पर बंदगी कालरा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो आरोपी को जानती हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 03, 2026

Akanksha Chaudhary

आकांक्षा चौधरी के उत्पीड़न संबंधी दावे पर छलका दर्द (सोर्स: X-@kitabi_kidda)

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' से बाहर होने के बाद आकांक्षा चौधरी ने जिस दर्दनाक अनुभव का खुलासा किया था, उस पर अब बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने बड़ा दावा किया है। बंदगी का कहना है कि उन्हें पता है कि आकांक्षा किस शख्स की बात कर रही थीं, लेकिन वो उसका नाम पब्लिक नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो शख्स साजिद खान नहीं हैं।

आकांक्षा चौधरी के दावे पर बंदगी कालरा का बड़ा बयान

'लॉक अप 2' से एलिमिनेट होने के दौरान आकांक्षा चौधरी ने खुलासा किया था कि ब्यूटी पेजेंट के दिनों में एक प्रभावशाली शख्स ने उन्हें आर्थिक मदद के बदले सेक्स करने का प्रस्ताव दिया था। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी।

दरअसल, अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने एक्स पर दावा किया कि वो जानती हैं कि आकांक्षा किस व्यक्ति की बात कर रही थीं। उन्होंने लिखा कि ये दुख की बात है कि कोई भी उस व्यक्ति के बारे में खुलकर बात नहीं करता। बंदगी ने ये भी दावा किया कि उस व्यक्ति की एक प्रेमिका मुंबई में उनकी बिल्डिंग में रहती है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ऐसा सवाल

बंदगी की इस पोस्ट पर एक यूजर ने सवाल किया कि अगर वो उस व्यक्ति को जानती हैं तो उसका नाम क्यों नहीं बता रहीं। इसके जवाब में बंदगी ने कहा, "उनका नाम लेना मेरी जगह नहीं है।" इसी दौरान एक अन्य यूजर ने पूछा कि क्या वो व्यक्ति साजिद खान हैं। इस पर बंदगी ने साफ जवाब दिया,"नहीं।"

बता दें, बंदगी के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी का नाम सामने आना चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। तो वहीं कुछ यूजर्स ने महिलाओं के सामने आने में होने वाली सामाजिक आलोचना और दबाव पर भी चिंता जताई।

जाने आकांक्षा चौधरी ने क्या कहा था?

इस पर आकांक्षा चौधरी ने बताया था कि जब वो एक ब्यूटी पेजेंट की तैयारी कर रही थीं, तब उनके पास कपड़ों, ट्रेनिंग और अन्य खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। परिवार भी आर्थिक मदद करने की स्थिति में नहीं था।

साथ ही, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पेजेंट इंडस्ट्री की एक वरिष्ठ शख्सियत से आर्थिक मदद मांगी थी। उनके मुताबिक, वो व्यक्ति पहले कई ब्यूटी पेजेंट जज कर चुका था और उभरते कंटेस्टेंट की आर्थिक मदद करने के लिए जाना जाता था। आकांक्षा का आरोप है कि मदद मांगने पर उस व्यक्ति ने पैसों के बदले शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। बंदगी कालरा के ताजा बयान के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

03 Aug 2026 04:34 pm

Published on:

03 Aug 2026 04:34 pm

Hindi News / Entertainment / Lock Upp में आकांक्षा चौधरी के हैरेसमेंट वाले दावे पर बंदगी कालरा का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘मैं जानती हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगी’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘डर है, लेकिन खतरा नहीं’, KKK 15 में Gaurav Khanna की दर्दनाक चोटों पर उठे सवालों पर, मेकर ने तोड़ी चुप्पी, सेफ्टी पर दिया जवाब

Gaurav Khanna Injury KKK 15
OTT

‘पॉटी वाली कॉफी’ पी गए अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी, कोपी लुवाक का वीडियो हुआ वायरल

लुवाक कॉफी क्या है? आयुष्मान सेठी के वायरल वीडियो ने इस 'जानवरों की पॉटी से बनी कॉफी' के बारे में चर्चा शुरू कर दी है।
मनोरंजन

Salman Khan Jail Experience: ‘सिर्फ एक बाथरूम, हर जगह छिपकली’, जेल के कड़वे अनुभव पर सलमान खान का छलका दर्द

Salman Khan Jail Experience
बॉलीवुड

Khan Brothers Family Drama: ‘तुम अब सीमा की सुन रहे हो?’, सीमा सजदेह के साथ सोहेल खान के तलाक पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी

Salman Khan On Sohail Khan Divorce
बॉलीवुड

विवादित गाने ‘MF गबरू’ को लेकर India’s Got Latent में करण औजला ने सुनाया किस्सा, बोले- ‘मैं सीधा दुबई भाग गया था’

India's Got Latent 2
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.