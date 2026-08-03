Lock Upp में आकांक्षा चौधरी के हैरेसमेंट वाले दावे पर बंदगी कालरा का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘मैं जानती हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगी’

साथ ही, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पेजेंट इंडस्ट्री की एक वरिष्ठ शख्सियत से आर्थिक मदद मांगी थी। उनके मुताबिक, वो व्यक्ति पहले कई ब्यूटी पेजेंट जज कर चुका था और उभरते कंटेस्टेंट की आर्थिक मदद करने के लिए जाना जाता था। आकांक्षा का आरोप है कि मदद मांगने पर उस व्यक्ति ने पैसों के बदले शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। बंदगी कालरा के ताजा बयान के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।