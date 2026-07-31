Lock Upp के मेकर्स पर फूटा आकांक्षा चौधरी के फैंस का गुस्सा, दोस्त की जगह ‘दुश्मन’ भेजने पर हुआ बवाल

अब यहां तक तो फिर भी बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद मेकर्स ने डेंजर में गए इनमेट्स के लिए उन्हीं लोगों से टास्क करवाया जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। शिल्पा की तरफ से विकास ने फिर शिल्पा के लिए टास्क खेला और हार गए लेकिन आकांक्षा के लिए आईं उनकी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा सुजैन ने तो खुद ही आकांक्षा को गेम से आउट कर दिया और उन्हें फिनाले वीक में पहुंचने नहीं दिया। यही सब देखकर लॉकअप के मेकर्स पर बड़ा सवाल उठ गया है। लोगों का कहना है कि आकांक्षा को जानबूझकर हराने के लिए ही सुजैन को अंदर भेजा था ताकि वो कभी फिनाले तक पहुंच ही ना पाए।