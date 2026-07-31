‘असुरक्षित महसूस मत कराओ’ लॉक अप 2 में पामेला का पीछा करने पर राम कपूर पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा

Lock Upp Season 2: रियल्टी शो ‘लॉक अप 2’ अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन जेल के अंदर बंद कैदियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में हुए एक टास्क के बाद घर के अंदर माहौल काफी गरमा गया। मामला उस वक्त बिगड़ा जब पामेला सेरेना और वरुण यादव (उर्फ लैला) के बीच जोरदार बहस हुई। इस दौरान आकांक्षा चौधरी ने भी टास्क में साथ न देने पर लैला से सवाल दागे, वहीं पामेला ने लैला पर जानबूझकर महिला कंटेस्टेंट्स को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें "सेक्सिस्ट" तक करार दे दिया।