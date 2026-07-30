‘महिलाओं को एक दायरे में क्यों बांधें?’Toxic’ में अपने सबसे मुश्किल रोल पर कियारा आडवाणी का बड़ा बयान

Kiara Advani Toxic Role: यश स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में फिल्म के बोल्ड सीन्स चर्चा में रहे, तो वहीं अब कियारा आडवाणी ने खुलासा किया है कि उन्होंने ये फिल्म क्यों साइन की। एक्ट्रेस का कहना है कि वो अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, जहां चैलेंज और दमदार किरदार निभाने का कॉन्फिडेंस है।