‘मनमोहका’ रिलीज होते ही इंटरनेट पर तुलना शुरू ! 3 मिनट 14 सेकंड के गाने को देख बोले फैंस- ‘तबाही इससे Better थी’

'मनमोहका' में यश के किरदार राया और तारा सुतारिया के किरदार रेबेका के बीच रोमांस को दिखाया गया है। दोनों के बीच कई रोमांटिक पल नजर आते हैं। रेबेका चाहती है कि राया उससे प्रपोज करे और दोनों डेट पर भी साथ दिखाई देते हैं।

हालांकि, गाने के बीच कहानी का रुख बदलता है। राया नयनतारा के किरदार गंगा और कियारा आडवाणी के किरदार नादिया के बारे में सोचता हुआ दिखाई देता है। वीडियो से संकेत मिलता है कि रेबेका को राया की जिंदगी का एक ऐसा सच पता चलता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। इसके बाद राया उसे समझाने की कोशिश करता है।