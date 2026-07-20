बता दें, इस गाने को तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अर्सलान निजामी ने कंपोज किया है, जबकि इसे सिद्धार्थ बसरूर ने अपनी आवाज दी है। कहा जा रहा है कि 'तबाही' में यश और कियारा की केमिस्ट्री दिखाने के बाद अब मेकर्स यश और तारा की जोड़ी को दर्शकों के सामने लाकर फिल्म के दूसरे पहलू को पेश करना चाहते हैं। बता दें, नया गाना सिर्फ म्यूजिक नंबर नहीं होगा, बल्कि फिल्म की कहानी और किरदारों के इमोशनल कनेक्शन को भी आगे बढ़ाएगा। यही वजह है कि फैंस इस ट्रैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।