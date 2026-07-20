‘हाथ में संविधान, संसद तक मार्च’, CJP के प्रदर्शन में उतरे प्रकाश राज, वायरल हुआ VIDEO

प्रकाश राज रविवार को भी जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनके साथ एक्ट्रेस शबाना आजमी और पूनम पांडे भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचीं। प्रकाश राज ने मंच से प्रदर्शनकारियों के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लोग आंदोलन के सपोर्ट में नारे लगाते दिखाई दिए। तो वहीं, शबाना आजमी ने भूख हड़ताल पर बैठे एक प्रदर्शनकारी का हाथ चूमकर अपना सपोर्ट जताया। पूनम पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आंदोलन राजनीति या धर्म का नहीं, बल्कि उन छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, जो NEET परीक्षा गड़बड़ियों से प्रभावित हुए हैं।