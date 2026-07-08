Roadies के रघु राम CJP प्रोटेस्ट में जंतर-मंतर पहुंचे, अभिजीत दिपके संग मुलाकात वायरल, सोनम वांगचुक से भी मिले

उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन का सपोर्ट जताने और लोगों से मिलने के लिए यहां आए हैं। साथ ही उम्मीद जताई कि आंदोलन से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकलेगा। बता दें, प्रदर्शन स्थल पर रघु राम ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की। वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी फोटोज और मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।