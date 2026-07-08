‘रोल दिलाने के नाम पर ठगी, तीन दिन बाद पहुंचा तो ऑफिस ही गायब था’, राजकुमार राव ने सुनाई स्ट्रगल की कहानी

बता दें, राजकुमार को असली पहचान 'काई पो चे!' और 'शाहिद' से मिली। 'शाहिद' में दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 'क्वीन', 'न्यूटन', 'ट्रैप्ड' और 'स्त्री' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद स्टार्स की लिस्ट में ला खड़ा किया।आज राजकुमार राव अपनी हर फिल्म में अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल, जल्द ही वो फिल्म 'दादा -द सौरव गांगुली स्टोरी' में नजर आएंगे, जिसका पहला पोस्टर हाल ही में जारी किया गया है।