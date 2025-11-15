Rajkummar Rao and Patralekhaa: राजकुमार राव और पत्रलेखा बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

Rajkummar Rao and Patralekhaa Welcome Baby Girl: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक, अभिनेता राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा माता-पिता बन गए हैं। 'पावरकपल' के घर एक बेटी का जन्म हुआ है। इस खुशखबरी को कपल ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह के खास मौके पर फैंस के साथ शेयर किया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई खुशी से झूम उठा। राजकुमार राव के फैंस उन्हें बधाइयां देने लगे।