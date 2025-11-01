बिहार चुनाव : गृह क्षेत्र के लिए निकले लोग

तिरुपुर. तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। पिछले दो दिनों में तिरुपुर और कोयम्बत्तूर से बड़ी संख्या में लोग बिहार की ओर रवाना हुए हैं। छठ पूजा के अवसर पर बिहार नहीं जा सके कई लोग अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे हैं।

कोयम्बत्तूर, तिरुपुर, ईरोड, सेलम, काटपाड़ी और चेन्नई रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्री बिहार पहुंच रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि मतदान देना गंभीर बात है और वे अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग करने के लिए रवाना हुए हैं। रेलवे, पुलिस प्रशासन और आरपीएफ ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।