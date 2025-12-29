कॉर्पोरेट इंडिया का नया ठिकाना…दिल्ली-मुंबई छोड़ कंपनियां चलीं पिंक सिटी की ओर

जयपुर. दिल्ली, मुंबई या बेंगलूरु जैसे मेट्रो शहरों से दूर अब बड़ी कंपनियां छोटे शहरों की तरफ तेजी से दौड़ रही हैं। टियर 2 शहरों हॉटस्पॉट बन गए हैं। इनमें इंदौर, लखनऊ और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। हाल ही एक सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालें तो बड़े शहरों में लोग ट्रैफिक, ऑफिस की भागदौड़ और महंगे किराए परेशान हो चुके हैं। इंदौर, लखनऊ, जयपुर या फिर चंडीगढ़ जैसे शहर केवल घूमने के लिए नहीं, बल्कि कॅरियर बनाने के लिए भी नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि आने वाले वर्ष में यहां और नई कम्पनियां आएंगी। इससे रोजगार के द्वार खुलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लेक्स स्पेस की डिमांड इन शहरों में तेजी से बढ़ रही है। इससे यह साबित होता है कि अब कॉर्पोरेट इंडिया का अगला ठिकाना भारत के ये उभरते शहर यानी टियर 2 शहर हैं।