48 घंटे में बारिश के आसार, 9 लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल, पांच लाख किसानों की चिंता बढ़ी

खेतों में सुनहरी होती फसलें। उनके ऊपर घिरते काले बादल। ग्वालियर-चंबल संभाग में यही तस्वीर किसानों की धडक़न बढ़ा रही है। मौसम को प्रभावित करने वाले तीन सिस्टम एक साथ सक्रिय हो गए हैं। इससे मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 से 19 फरवरी के बीच बारिश की संभावना बताई गई है। संभाग के 6 जिलों में लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर चना, सरसों और गेहूं की फसल खड़ी है। करीब पांच लाख किसान इन खेतों से उम्मीदें जोड़े बैठे हैं। फसल इस समय दाने भरने और पकने की अहम अवस्था में है। ऐसे में यदि हल्की बारिश होती है तो राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवा या ओलावृष्टि हुई तो नुकसान की आशंका बढ़ जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौर में तेज झोंके फसल गिरा सकते हैं और ओले गुणवत्ता प्रभावित कर सकते हैं।