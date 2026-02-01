17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

ग्वालियर

खेती की दुश्मनी: 20 दिन पहले गुंडई दिखाई, अब किसान के सिर में गोली मारी

खेत में पानी के बंटवारे को लेकर पनपे पुराने विवाद में सगे भाईयों समेत 6 लोगों ने किसान के सिर में गोली मार दी। इसमें घायल के सिर का एक हिस्सा उड़ गया। किसान की सांसे चल रही हैं। चिकित्सकों की नजर में उसकी हालत बेहद गंभीर है। हत्या के प्रयास की वारदात मंगलवार को [&hellip;]

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Feb 17, 2026

किसान के सिर में गोली मारी

खेत में पानी के बंटवारे को लेकर पनपे पुराने विवाद में सगे भाईयों समेत 6 लोगों ने किसान के सिर में गोली मार दी

खेत में पानी के बंटवारे को लेकर पनपे पुराने विवाद में सगे भाईयों समेत 6 लोगों ने किसान के सिर में गोली मार दी। इसमें घायल के सिर का एक हिस्सा उड़ गया। किसान की सांसे चल रही हैं। चिकित्सकों की नजर में उसकी हालत बेहद गंभीर है। हत्या के प्रयास की वारदात मंगलवार को गिरगांव (महाराजपुरा) में दोपहर की है। गोली मारने वाले पूरी तैयारी और प्लानिंग से आए थे। किसान भतीजे के साथ खेत पर था। दोनों को हमलावरों ने वहीं घेरा और चिल्लाए इन्हें खत्म कर दो। उसके बाद ताबतोड़ गोलियां चलाईं। फिर हथियार लहराते हुए भाग गए। वारदात से गिरगांव में तनाव है। पीडि़त परिवार का आरोप है गोली मारने वालों ने 20 दिन पहले भी उनके परिवार से मारपीट की थी तब तीन लोगों पर केस दर्ज कराया था। लेकिन आरोपियों पर सख्ती में पुलिस ढील डाले रही इसलिए इन लोगों के हौसलें बढ़ गए और गोली मार दी।

गिरगांव में मंगलवार दोपहर को रामसिंह उर्फ डाल सिंह गुर्जर (40) को गोली मार दी। रामसिंह गूंगे और बहरे भी हैं। उनके परिवार से केशव सिंह गुर्जर की दुश्मनी ठनी है। पुलिस और गांववाले रंजिश की कई वजह गिना रहे हैं। एंदल सिंह (20) पुत्र अमरेश सिंह गुर्जर ने शिकायत में बताया, मंगलवार दोपहर को चाचा रामसिंह उर्फ डाल सिंह गुर्जर के साथ रिश्तेदार कल्याण सिंह की डेयरी पर आया था तब केशव सिंह गुर्जर के बेटे लल्ला, सुमंत, सोनू और बब्बू गुर्जर के साथ रामसेवक और दीपू पुत्र पुलंदर गुर्जर बंदूक और तंमचे लेकर आए। यह सभी लोग रामसेवक के खेत में बनी कोठरी के पास रुके वहां से दनादन फायरिंग की। एक गोली रामसिंह के सिर को चीर कर निकल गई।

20 दिन पहले विवाद, एफआइआर

रामसिंह के परिजन का कहना है 15-20 दिन पहले भी इन्हीं लोगों से झगड़ा हुआ था। उस वक्त भी आरोपियों ने मारपीट की थी। इसमें तीन लोगों पर एफआइआर हुई थी। एक आरोपी को पुलिस ने जेल भी भेजा था। बाकी दो को नहीं पकड़ पाई थी। फरार आरोपियों ने मंगलवार को बाकी साथियों सहित मंगलवार को गोली मारकर रंजिश का बदला ले लिया।

विवाद की यह वजह भी गिनाई

दोनों पक्षों के बीच विवाद के पीछे करीब दो साल पहले पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद से दोनों के बीच मनमुटाव और दुश्मनी पनपी। बात खत्म होने की वजाए रंजिश गहराती चली गई।

आरोपी फरार, संभावित ठिकानों पर दबिश

पुरानी दुश्मनी को लेकर किसान को छह लोगों ने गोली मार दी। घायल की हालत नाजुक है। उसका इलाज चल रहा है। आरोपी फरार हैं। उसकी तलाश की जा रही है।
विदिता डागर एएसपी

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खेती की दुश्मनी: 20 दिन पहले गुंडई दिखाई, अब किसान के सिर में गोली मारी

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

9 साल बाद घर लौटा भोपाल का बद्रीनाथ, छात्राओं ने की काउंसलिंग तो खुला यादों का पिटारा

ग्वालियर

फेसबुक-इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण: डिजिटल वहशी पर एफआईआर, गिरफ्तारी बाकी

सोशल मीडिया पर 30 बार बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने का आरोप
समाचार

रेलवे के इतिहास को प्रदर्शित करती धरोहर है संग्रहित

ग्वालियर

Board exam की कॉपी चेक करने वाले टीचर्स के लिए जरूरी खबर…

Board exam copy check
ग्वालियर

ऑफिस जाने का झंझट खत्म, मकान की रजिस्ट्री सहित '75 सेवाएं' हुई ऑनलाइन

Property Registry
ग्वालियर
