खेती की दुश्मनी: 20 दिन पहले गुंडई दिखाई, अब किसान के सिर में गोली मारी

खेत में पानी के बंटवारे को लेकर पनपे पुराने विवाद में सगे भाईयों समेत 6 लोगों ने किसान के सिर में गोली मार दी। इसमें घायल के सिर का एक हिस्सा उड़ गया। किसान की सांसे चल रही हैं। चिकित्सकों की नजर में उसकी हालत बेहद गंभीर है। हत्या के प्रयास की वारदात मंगलवार को गिरगांव (महाराजपुरा) में दोपहर की है। गोली मारने वाले पूरी तैयारी और प्लानिंग से आए थे। किसान भतीजे के साथ खेत पर था। दोनों को हमलावरों ने वहीं घेरा और चिल्लाए इन्हें खत्म कर दो। उसके बाद ताबतोड़ गोलियां चलाईं। फिर हथियार लहराते हुए भाग गए। वारदात से गिरगांव में तनाव है। पीडि़त परिवार का आरोप है गोली मारने वालों ने 20 दिन पहले भी उनके परिवार से मारपीट की थी तब तीन लोगों पर केस दर्ज कराया था। लेकिन आरोपियों पर सख्ती में पुलिस ढील डाले रही इसलिए इन लोगों के हौसलें बढ़ गए और गोली मार दी।