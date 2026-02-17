ऑफिस जाने का झंझट खत्म, मकान की रजिस्ट्री सहित ’75 सेवाएं’ हुई ऑनलाइन

फिलहाल ग्वालियर में सेल डीड को छोड़कर अन्य दस्तावेजों जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, किरायानामा और वसीयत की फेसलेस रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन सेल डीड के लिए अभी भी पारंपरिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सेल डीड के लिए कार्यालय आना पड़ता है। साइबर पंजीयन कार्यालय शुरू होने के बाद कहीं से भी सेल डीड करा सकता है। सोमवार से भोपाल में शुरू हुए साइबर पंजीयन कार्यालय में जिले के लोग फेसलेस रजिस्ट्री कर सकता हैं।