कहीं आप तो नहीं खा रहे मसालों में भूसी और लकड़ी का बुरादा? एमपी में मिलावट का बड़ा खेल बेनकाब

मौके पर कल्ली शाह धनिया मसाला पिसाई करते मिले, लेकिन निरीक्षण के दौरान जो सामने आया, उसने छापामार टीम को भी चौंका दिया। परिसर में साबुत हल्दी, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया और तैयार धनिया पाउडर व गरम मसाला पाउडर के साथ भूसी (चौकर) और लकड़ी का बुरादा भी रखा पाया गया है। जांच में सामने आया कि, भूसी और लकड़ी के बुरादे का इस्तेमा धनिया पाउडर में मिलावट के लिए किया जा रहा था। भूसी और लकड़ी का बुरादा मिलाकर यहां धनिया बेचा जा रहा था। पूछताछ में कल्ली शाह ने बताया कि, वो किराए के परिसर में मसालों का कारोबार करता है।