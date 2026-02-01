स्वयं पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, हर कॉलेज के छात्र को करना होगा कम से कम एक कोर्स

ग्वालियर. प्रदेश सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख और नई तकनीक आधारित शिक्षा से जोडऩे के लिए बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर कम से कम एक ऑनलाइन कोर्स में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, विशेषज्ञों द्वारा तैयार और रोजगार से जुड़ी पढ़ाई एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों और विशेषज्ञों द्वारा तैयार उच्चस्तरीय कोर्स नि:शुल्क उपलब्ध कराता है, जिससे छात्र अपनी नियमित पढ़ाई के साथ अतिरिक्त कौशल भी विकसित कर सकें।