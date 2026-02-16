सब्जी में दोगुनी मिर्ची डालती थी बहू, सोने नहीं देती थी, परेशान होकर 95 साल के ससुर ने…

ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के 80-A नेहरू कॉलोनी में रहने वाले 95 वर्षीय रामाधार गुप्ता ने शुक्रवार की रात घर पर लाइसेंसी रायफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। घटनास्थल की जांच करने पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें बड़ी बहू पर प्रताड़ित करने का जिक्र था। सुसाइड नोट की जांच और पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि बड़ी बहू सुनीता बुजुर्ग ससुर रामाधार गुप्ता को प्रताड़ित करती थी। वो बुजुर्ग ससुर को समय पर खाना नहीं देती थी। जब बुजुर्ग ससुर खाना मांग-मांगकर थक जाता था तो उसे बहू सुनीता खाना देती थी। लेकिन इस खाने की सब्जी में दोगुनी मिर्ची और नमक डाल देती थी। रामाधार बेटों से बहू की शिकायत करता तो बहू अकेले में पीटती और सोने तक नहीं देती थी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा भी था कि अब उससे बहू की प्रताड़ना झिल नहीं रही है। उसकी मरने की उम्र तो नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा है।