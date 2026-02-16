फर्जी प्लाटून कमांडर से सस्पेंड दरोगा बन ठगी, 4 करोड़ के वाहन हड़पे

ग्वालियर। खुद को कभी प्लाटून कमांडर तो कभी सस्पेंड दरोगा बताकर वाहन मालिकों से ठगी करने वाले शातिर आरोपी हिमाचल शर्मा को पुलिस जयपुर से पकड़कर लाई है। आरोपी ट्रैक्टर से लेकर लग्जरी कार तक ठेके पर लेने का झांसा देकर चार करोड़ रुपये से अधिक कीमत के करीब 40 वाहन हड़प चुका है। पूछताछ में उसके इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा हुआ है।