2 दिन पहले मां से बिछड़ा था बाघ, अब दुर्गावती टाईगर रिजर्व में मिला शव

वनमंडलाधिकारी अनुसार, जब मॉनिटरिंग दल ने पास से बाघ देखा तो वह मृत मिला। सुबह शव के पास सर्चिंग की गई। साथ ही आसपास मौजूद जल स्त्रोतों की पीएच वैल्यू की जांच की गई। दोनों जांचों में किसी तरह के निगेटिव परिणाम नहीं मिले। NTCA यावी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रोटोकॉल अनुरूप पन्ना टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव गुप्ता एवं रहली में पदस्थ स्थानीय पशु चिकित्सक नीरज ठाकुर के द्वारा एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि डॉ. प्रशांत देशमुख एवं वन संरक्षक सागर रिपुदमन सिंह भदोरिया के समक्ष शव का पोस्टमार्टम किया गया। बाघ की खोपड़ी बुरी तरह से छतिग्रस्त थी और ह‌ड्डियां टूटी हुई थी। साथ ही केनाईल के गहरे निशान भी थे।