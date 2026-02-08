कड़ी सुरक्षा के बीच 90 केंद्रों की परीक्षा सामग्री का वितरण

दमोह. बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं, इससे पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। दो दिनों तक चलने वाली परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण भी शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले दिन ग्रामीण क्षेत्र के 90 केंद्रों की सामग्री का वितरण किया गया। जबकि शहरी क्षेत्र के 20 केंद्रों की सामग्री वितरित की। इस तरह सभी 90 परीक्षा केंद्रों की सामग्री संबंधित पुलिस थाना में सुरक्षित पहुंचाई जा चुकी है।

परीक्षा सामग्री वितरण में अव्यवस्थाएं न हो और सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसका विशेष ध्यान इस बार रखा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ही परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण से लेकर थाने में सुरक्षित रखवाने तक की प्रक्रिया पूरी की गई है। ऐसी स्थिति में बिना भीड़-भाड़ के ही सामग्री वितरण हुई। हालांकि, इसके लिए केंद्राध्यक्ष, सहायकों को इंतजार जरूर करना पड़ा।