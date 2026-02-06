दमोह के सेंट जॉन्स स्कूल की दो छात्राओं ने की खुदकुशी, जांच शुरू



एक दिन पहले सामने आए प्रकरण में देहात थाना क्षेत्र के गोकलधाम निवासी विजयकांत पांडे की १६ वर्षीय पुत्री साक्षी है। जिसका शव अपने ही कमरे में लटका मिला है। घटनाक्रम के समय घर पर कोई नहीं था। परिजन बताते है कि मृतका की मां अस्पताल में भर्ती है, जबकि पिता घर से बाहर थे। इस बीच यह घटनाक्रम हुआ। जैसे ही पिता घर पहुंचे, उन्होंने साक्षी को फंदे से हटाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके गले में चुनरी से फंदा लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। इस दौरान साक्षी के जेब से उसका चश्मा, एक ब्लेड और कुछ टेबलेट्स भी बरामद की गई है। सुसाइड नोट फिलहाल पुलिस को नहीं मिला है। मामले में सागर नाका चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी का कहना है कि मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इधर, मामले में परिजनों ने भी कुछ नहीं कहा है। मृतका कक्षा दसवीं में अध्ययन रत थी।