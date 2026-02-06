दिखावे ने बढ़ाया सात फेरों का बजट, महंगाई में लोगों की टूट रही कमर

दमोह. महंगाई की मार रोजमर्रा की जरूरतों के साथ अब विवाह समारोहों पर भी पड़ रही है। बुधवार से एक बार फिर शादी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में इस बार भी करोड़ों रुपए शादी के सीजन में लोगों के खर्च होने वाले हैं। खास बात यह है कि अब सिर्फ बेटी की विदाई महंगी नहीं पड़ती है, बल्कि लड़के का विवाह भी दिखावे के चक्कर में महंगा पड़ रहा है। फिल्मी असर के चलते कुछ नई परंपराएं जोडऩे और पुरानी परंपराओं का नया रूप आने के बाद खर्च और ज्यादा बढ़ गया है।

बीते सालों की तुलना में सात फेरे 30 से 35 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं। मध्यमवर्गीय परिवार के लिए विवाह समारोह अब आसान नहीं रहा है। हालांकि, इसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। रीति रिवाज के अनुसार लोग मैरिज गार्डन सहित हलवाई, बैंड आदि की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। खर्च घटाने के लिए मेन्यू में कटौती के साथ गैर जरूरी औपचारिकताओं को छोड़ बाकी रस्मों के लिए तैयारियां कर रहे हैं।