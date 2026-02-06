भाव अस्थिरता का असर: चांदी की महज 5 प्रतिशत, सोना की रह गई 30 प्रतिशत बिक्री

दमोह. शादी का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सबसे ज्यादा सोने और चांदी की खरीदी होती है, लेकिन इस बार सोने और चांदी के भाव में चल रही अस्थिरता का असर सीजन में भी देखने मिल रहा है। सराफा बाजार में इन दिनों में भी मंदी है और ग्राहकों का इंतजार किया जा रहा है। स्थिति यह है कि चांदी की खरीद महज ५ प्रतिशत ही रह गई है, जबकि सोना अब भी ३० प्रतिशत तक बिक रहा है। विदित हो कि चांदी ढाई लाख रुपए किलो से ऊपर तो सोना करीब डेढ़ लाख प्रति १० ग्राम तक बिक रहा है।

बाजार में सीजन शुरू होने के बावजूद बाजार में अपेक्षित रौनक नजर नहीं आ रही है। जहां आमतौर पर इस समय ग्राहकों की भीड़ रहती थी, वहीं इन दिनों कई दुकानों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। सराफा व्यापारी इसे भाव की अस्थिरता का सीधा असर बता रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में सोने-चांदी के दामों में तेजी और गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। एक-दो दिन में ही हजारों रुपए का अंतर आ रहा है, जिससे ग्राहक असमंजस की स्थिति में हैं। यही कारण है कि लोग खरीदारी को टाल रहे हैं या सीमित मात्रा में ही खरीद रहे हैं। एक ओर बिक्र में कमी है, दूसरी ओर माल की ऊंची लागत और भाव गिरने का जोखिम भी व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। यदि ऊंचे दाम पर खरीदा गया स्टॉक अचानक सस्ता हो जाए तो सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में व्यापारी फिलहाल सावधानीपूर्वक सीमित स्टॉक रख रहे हैं।