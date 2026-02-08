समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन शुरू, आधार और केवायसी अकाउंट है जरूरी

दमोह. धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले भर में होने वाली गेहूं खरीदी को लेकर पंजीयन शनिवार 7 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं। जो कि 7 मार्च 2026 तक चलेंगे। पंजीयन के लिए इस बार कोई खास बदलाव नहीं किए गए है, लेकिन फर्जी सिकमी रोकने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। हालांकि, सभी दस्तावेजों का केवायसी जरूर इस बार अनिवार्य किया गया है।

बताया गया है कि पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था की गई है, जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में जिले के कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे।