दमोह में पहली बार निकली दूल्हे की बारात, सुरक्षा में तैनात रही पुलिस

अनुसूचित जाति के लोगों ने बताया कि दबंगों के भय से वर्षों से यह स्थिति बनी रही, लेकिन अब समाज के लोग इस परंपरा को तोड़ते हुए सम्मान पूर्वक विवाह करना चाहते हैं। शादी 5 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसके लिए सुरक्षा की मांग की गई थी। मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही पटेरा तहसीलदार उमेश तिवारी, हटा थाना पुलिस के साथ गांव पहुंचे। अधिकारियों ने शादी वाले घर पहुंचकर अजा वर्ग के लोगों से चर्चा की, साथ ही अन्य समाज के ग्रामीणों से भी बातचीत की।