पर्यटन मंत्री के गढ़ में SIR प्रकिया में फर्जीवाड़ा! जबरन वोटरों का नाम कटवाने की कोशिश

एसडीएम और तहसील कार्यालयों में लगाई जा रही आपत्तियों को संबंधित अधिकारी वेरीफाई तक नहीं कर रहे हैं। आवेदनों को सही मानते हुए सीधे संबंधित वोटरों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अधरोटा के वोटर सावेद खान, लोटन आदिवासी ने बताया कि पहले एसआइआर में जानकारी देने के लिए मेहनत की। सूची में नाम आया तो अब फिर से नोटिस मिला। 29 जनवरी को सुनवाई में शामिल हुए, जहां अपने दस्तावेज दिखाए, लेकिन इस दौरान आना-जाना और कतार में खड़े होने की परेशानी झेलना पड़ी। इसी तरह जिले की चारों विधानसभाओं में बड़ी संख्या में वास्तविक वोटरों को परेशानी झेलना पड़ रही है।